x x

MILANO – “Regione Lombardia ha stanziato 6,5 milioni di euro destinati ai Comuni che stanno eseguendo o che sono in procinto di eseguire lavori di pronto intervento su edifici comunali adibiti a nidi, asili, scuole elementari e medie che hanno subito danni da maltempo nel mese di luglio”. Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“È una scelta – ha detto Fontana – che abbiamo fatto nonostante non sia di nostra specifica competenza, in quanto riteniamo che sia fondamentale per i nostri ragazzi poter riprendere il loro percorso scolastico alla riapertura degli edifici e dell’anno scolastico senza che ci siano delle difficoltà. L’impegno nostro per tutelare i nostri cittadini è sempre massimo”. “Quello approvato oggi in Giunta – afferma l’assessore La Russa – è uno stanziamento con il quale Regione vuole rispondere tempestivamente agli interventi di “somma urgenza” dei Comuni, in attesa che si completi l’iter burocratico dello stato di emergenza e vengano erogate le risorse dal Governo”.

Una somma dunque destinata a fare fronte alle emergenze più impellenti: la conta dei danni nei vari comuni, fra Saronno e circondario, è superiore ai 120 milioni di euro, considerando i danni a stabili pubblici e privati ed alle autovetture.

(foto archivio: il recente incontro in Municipio a Saronno per fare il punto sui danni del maltempo)

08082023