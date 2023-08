x x

SARONNO – “Stiamo attraversando un momento molto complicato, noi come Amministrazione e, soprattutto, i nostri cittadini, che, già alle prese con i rincari dei prezzi nella vita di tutti i giorni, devono oggi sopportare anche i danni provocati dalla tromba d’aria e dalle grandinate delle ultime due settimane”.

Così il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, commenta la comunicazione arrivata pochi giorni fa a tutti i Sindaci del territorio, comunicazione con la quale il gestore unico provinciale del servizio idrico, Alfa srl, informa che sta chiedendo a tutti i cittadini il versamento del deposito cauzionale.

“La nostra Amministrazione, come molte altre, sta facendo sforzi impressionanti per trovare concretamente le risorse per intervenire almeno su una parte dei danni dei disastri climatici dei giorni scorsi e il milione e mezzo stanziato in Giunta settimana scorsa è stato destinato a questo – continua il Sindaco Airoldi – Per contro invece l’azienda idrica del territorio varesotto sceglie proprio questo momento drammatico per chiedere ai cittadini di fare un ulteriore sacrificio rispetto alle già significative fatiche affrontate per pagare la nuova tariffa. Certo lo fa sulla base di una disposizione dell’Autorità governativa che legittima questa procedura, (ARERA) ma come non osservare l’inopportunità del momento per chiedere ulteriori sforzi alla gente.

Proprio per queste considerazioni, invito Alfa a mettersi la mano sul cuore e, come si è fatto per tante scelte nel periodo difficile del covid, chiedere all’Autorità governativa una sospensione di questa procedura per i Comuni della provincia colpiti dai recenti disastrosi effetti dei cambiamenti climatici, almeno fino a quando il Governo avrà riconosciuto lo stato di calamità naturale e deciso i necessari rimborsi alla popolazione. Quanto alle informazioni di dettaglio di quanto e come si paga, invito Alfa a svolgere una campagna di comunicazione chiara e diffusa per aiutare i cittadini a capire perché, quanto e quando devono pagare questa ulteriore richiesta nei loro confronti”.

Cos’è il versamento del deposito cauzionale? (dal sito di Alfa)

Il deposito cauzionale è versato da tutti i clienti, a eccezione dei clienti con consumi fino a 500 mc/anno che scelgono la domiciliazione bancaria/postale della bolletta.

Il deposito è calcolato sulla base del consumo medio annuo ed è pari a tre mensilità, per cui ogni anno possono essere addebitate o accreditate in bolletta quote di deposito cauzionale, a titolo di adeguamento annuale dello stesso.

Tutti i dettagli normativi sono riportati nelle Delibere n° 86/2013 e n° 643 della Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Per informazioni sul deposito cauzionale è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure rivolgersi per queste ed altre informazioni, al Servizio Clienti di Alfa, chiamando il NUMERO VERDE 800.103.500 – attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in orario continuato e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – o recarsi allo sportello di via Bottini, 5 a Gallarate, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, e sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

