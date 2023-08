x x

Presa di mira anche l’Antinfortunistica 3BF

SARONNO – Vanno avanti le spaccata notturne in città, è stata preso di mira anche il negozio Antinfortunistica 3BF di via Volonterio: sempre uguale il copione col vetro della porta sfondato con un grosso sasso. Ingenti i danni, considerato che il vetro dovrà essere sostituito, per un episodio avvenuto lo scorso fine settimana ed i proprietari a fare la brutta sorpresa lunedì mattina.

I precedenti

Difficile non pensare che il responsabile dell’accaduto sia la stessa persona che negli ultimi tempi ha già preso di mira numerose attività commerciali di Saronno, in centro il bar Mago del caffè di piazza Riconoscenza, la birreria Hop time di piazza Unità d’Italia dove il ladro si è anche ferito visto che è stato trovato del sangue, al bar Tumbler ed al bar Genny di piazza De Gasperi ed alla pizzeria Itaca di via Bergamo.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

(foto: i danni suibito dalla Anti-infortunistica saronnese di via Volonterio dopo l’incursione notturna)

09082023