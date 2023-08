x x

CARONNO PERTUSELLA – In due giorni, tra oggi mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, ci sarà uno snodo cruciale della lotta per il quarto posto in classifica, l’ultimo disponibile per la post-season. Con Inox Team Saronno ed Mkf Bollate già certe dei playoff e Forlì vicina all’aritmetica conquista di quest’ultimi, la lotta è quella a distanza tra Rheavendors Caronno (21-13) e Pianoro (17-13).

Ad aprire le danze sarà Pianoro, mercoledì alle 18 con gara 2 a seguire, sul proprio diamante contro Macerata (13-17). La serie è il recupero dell’ottava giornata d’andata e queste due formazioni si ritroveranno contro nel fine settimana a campo invertito. Queste quattro partite contro la formazione marchigiana diranno molto del destino di Pianoro, che poi chiuderà la stagione regolare contro Forlì.

Oggi mercoledì alle 20 al “Francesco Nespoli” di via Rossini a Caronno Pertusella la Rheavendors affronterà l’Inox Team Saronno (28-4) in un derby varesino estremamente importante su due fronti. Caronno, all’ultima serie stagionale, deve cercare vittorie e sperare in risultati favorevoli di Macerata e Forlì contro le Blue Girls per mantenere il quarto posto, mentre Saronno deve vincere tre delle ultime quattro partite (contro Caronno e contro Old Parma) se vuole chiudere in vetta la classifica della stagione regolare. Gara 2 della serie tra Caronno e Saronno andrà in scena giovedì 10 luglio con playball alle 20.

Programma

Mercoledì 9 agosto

Ore 18:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata

Ore 20:00 Rheavendors Caronno – Inox Team Saronno

Giovedì 10 agosto

Ore 20:00 Rheavendors Caronno – Inox Team Saronno

Classifica

Inox Team Saronno (28 vittorie – 4 sconfitte, .875); Mkf Bollate (30-6, .833); Forlì (22-10, .688); Rheavendors Caronno (21-13, .618); Mia Office Blue Girls Pianoro (17-13, .567); Macerata (13-17, .433); Bertazzoni Collecchio (11-23, .324); Taurus Donati Gomme Old Parma (9-23, .281); Metalco Thunders Castelfranco (8-24, .250); Sestese (3-29, .094).

(foto: Yurubi Alicart della Rheavendors Caronno)

