x x

ORIGGIO – “Quanto comunicato e promesso nell’incontro con gli assessori di Regione Lombardia, è poi stato confermato! Raffaele Cattaneo aveva parlato di tre gradi : 1. l’urgenza; 2. Il medio periodo; 3. la pianificazione a lungo. Credo che per la stretta e necessaria emergenza Regione Lombardia si sia mossa celermente, ma la mia preoccupazione è per la fase 2 e 3, per questo avevo completamente sorpassato questo pur apprezzabile sostegno. Siamo agli inizi, l’impegno sarà lungo e faticoso. Però devo ringraziare lo sforzo anche di tutti i miei cittadini che si sono mossi con determinazione e coraggio”

E’ il commento di Evasio Regnicoli sindaco di Origgio alla notizia dello stanziamento di 6,5 milioni di euro destinati ai Comuni che stanno eseguendo o che sono in procinto di eseguire lavori di pronto intervento su edifici comunali adibiti a nidi, asili, scuole elementari e medie che hanno subito danni da maltempo nel mese di luglio. I sindaci avevano firmato una lettera inviata proprio al presidente Attilio Fontana chiedendo attenzione e interventi concreti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione