SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito all’intervento della Lega sul maltempo.

Cara Lega saronnese leggendo il vostro ultimo comunicato, appare ormai palese che per voi il problema sembra essere “non far disturbare Regione e Governo” e fare solo polemica. Per noi aiutare i cittadini.

E si la nostra amministrazione ha avuto un’idea bizzarra: chiedere cospicui aiuti al livello istituzionale superiore (la Regione) per rimediare agli enormi danni che gli eventi estremi hanno causato alla città, non solo alle strutture pubbliche, ma anche a tantissimi cittadini.

Un’idea talmente bizzarra che è venuta a tanti sindaci del saronnese, Un’idea così bizzarra che una decina di Sindaci (di vari colori politici) si sono trovati e hanno condiviso testo e obiettivi, scrivendo un’energica lettera a Regione Lombardia. (nessuno sta facendo polemica con Regione Lombardia).

Continuando a leggervi, per voi cara Lega il problema è un foglietto (modulo incriminato) per raccogliere info dai saronnesi, per noi e altri sindaci il problema è stato raccogliere una dettagliata situazione dei danni che i cittadini hanno subito, anche nella speranza di poter utilizzare dei fondi extra bilancio comunale per aiutarli. Cosa impossibile con le sole risorse dei singoli comuni.

Voi parlate dell’amministrazione di Saronno come non pronta alle calamità, citate qualche telo di plastica (tra l’altro promesso da un assessore regionale venuto a constatare i danni nel saronnese). Questa amministrazione “non attrezzata” ha risposto con fondi pari a 1,5 milioni per affrontare i primi lavori. Un’amministrazione talmente “non attrezzata” che già oggi a Saronno sono già attivi i primi 13 cantieri (TREDICI), obiettivo riaprire le scuole all’inizio di settembre e tenendoci alla larga dall’incubo della didattica a distanza.

Per la pulizia di foglie e rami, dopo 5 eventi meteo in successione, è attivo un piano specifico (sui social del Comune è pubblicato il piano con luoghi e tempi del lavoro di pulizia straordinaria). Chiaro che l’operazione è a fronte di eventi straordinari e richiede un minimo di tempistiche e pazienza.

Perdonateci ma su hub vaccinale ecc. ecc., nemmeno perdiamo tempo a rispondervi, rientra in un vostro calderone benaltrista di polemica fine a se stessa, che nulla ha a che vedere con i problemi delle persone o dei comuni colpiti da questi eventi metereologici estremi. (Mai subiti prima dal nostro territorio). Siamo curiosi di vedere la solerzia della Regione Lombardia, nell’assegnare risorse adeguate a tutte le realtà del nostro territorio colpite dalla recente calamità.

09082023