CISLAGO – Brutta avventura per un cittadino, aggredito da due grossi cani. E’ successo nella mattinata dell’altro giorno in periferia a Cislago, zona Massina. Gli animali, che erano liberi, lo hanno preso di mira, ed è stato tutto fortunato fortunato visto che è riuscito a raggiungere la propria abitazione, che era lì vicina.

Per il malcapitato tanto spavento ma nessuna grave conseguenza fisica. L’accaduto è stato segnalato alla polizia locale perchè siano eseguiti gli accertamenti del caso; innanzitutto per chiarire la provenienza degli animali e nel caso non fossero dei randagi, per capire come mai non fossero custoditi ed eventualmente provvisti di museruola.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Cislago)

11082023