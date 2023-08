x x

Ennesimo episodio movimentato nei pressi della stazione cittadina

SARONNO – Ancora una rissa fra stranieri nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, l’ultimi episodio del genere – risalente a qualche notte fa – si è lasciato alle spalle anche consistenti danni materiali. I contendenti, che hanno iniziato a darsele di santa ragione, hanno pure mandato in frantumi la porta a vetri del condominio di via Diaz, nei pressi del luogo dove si stavano accapigliando. All’arrivo delle forze dell’ordine tutti quanti si sono dileguati, scappando a piedi nelle strade vicine, sono adesso in corso accertamenti per chiarire i contorni della vicenda ed eventualmente anche le relative responsabilità; da chiarire anche i motivi della gazzarra.

E’ l’ennesimo episodio movimentato che si verifica nel centro cittadino in questo periodo estivo.

