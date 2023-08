x x

SARONNO – Al di fuori dell’ordine del giorno del consiglio di giovedì la Provincia di Varese, a seguito degli ulteriori eventi atmosferici avversi avvenuti in date successive al 12 luglio (in particolare il 24 e 30 luglio), ha deciso una sere di stanziamenti per porre rimedio ai danni di grandine e tromba d’aria.

Ci sono stati infatti ingenti danneggiamenti sui plessi delle scuole superiori a Saronno (Ipsia Parma, Itc Zappa, Itis Riva, Liceo scientifico Grassi, Liceo classico Legnani) ed a Castellanza (Isis Facchinetti) per i quali sono state redatte ulteriori perizie, attualmente in fase di approvazione da parte del Presidente, che si aggiungono a quella relativa a Tradate, per le quali si terrà prossimamente un ulteriore consiglio per il riconoscimento del nuovo debito fuori bilancio.

La competenza per quanto riguarda gli edifici delle scuole superiore è infatti della Provincia di Varese. Dalle prime stime i danni nelle scuole superiori del Varesotto dovrebbero essere complessivamente attorno al milione di euro.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

