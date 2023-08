x x

GERENZANO – Prosegue senza sosta il lavoro dell’Amministrazione comunale per porre rimedio ai danni ai problemi provocati dall’ondata di maltempo che ha colpo il territorio comunale a fine luglio con le due grandinate del 21 e 24 e la tempesta di acqua e vento del 31.

Dopo la prima pulizia realizzata “a caldo” per ripulire foglie e rami strappati dal vento e finiti in strade e tombini l’Amministrazione, proprio per prevenire ulteriori allagamenti futuri ha messo in cantiere un intervento di pulizia straordinario. La scelta è stata quella di tenerlo a cavallo del Ferragosto per sfruttare la riduzione del traffico.

Così lunedì 14 agosto 2023 si terrà una chiusura temporanea di sottopassaggi per la pulizia delle caditoie. L’intervento straordinario si terrà nei tre sottopassaggi comunali di via Colombo, via Del Malnino e via Moneta.

Per questo i sottopassaggi verranno chiusi temporaneamente al traffico dalle 8,30 alle 12.

