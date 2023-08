x x

SARONNO – Nella seduta del Consiglio Provinciale di settimana scorsa la Provincia di Varese ha comunicato i comuni vincitori del bando che punta a finanziare progetti dei Comuni Attivi che lavorano in sinergia per la valorizzazione del territorio.

La Giunta di Saronno aveva deliberato la partecipazione con due progetti che nel complesso raggiungono quasi i 2 milioni di euro di finanziamento (tra la componente preponderante investita dalla Provincia e circa il 10% del Comune) per la realizzazione di due percorsi ciclabili che si connettono ad altri percorsi di Comuni contermini.

L’ottima notizia che è arrivata dalla Provincia è che Saronno è risultata vincitrice per il progetto della Dorsale della Varesina, per un importo per progettazione e realizzazione dell’opera finanziato dalla Provincia di 1.046.798,95 euro, ai quali si somma il 10% del Comune. Con questo finanziamento il progetto della Dorsale della Varesina presentato dal Comune realizzerà la ciclabile per Gerenzano all’interno del percorso di valore regionale che collega Milano, Saronno, Tradate, Varese e la Svizzera.

Si tratta di una pista ciclabile di interesse provinciale e di grande valore sia per favorire ancora di più l’alleggerimento del traffico automobilistico (e quindi dell’inquinamento) sia per rendere ancora più attrattivo il Saronnese per il cicloturismo, come è nelle strategie del Comune, della Provincia e della Regione. In particolare i tratti di piste ciclabili da realizzare a Saronno saranno: Via Varese – Tratto da rotonda Decathlon all’incrocio con Via Milano; Via Varese – Tratto dall’incrocio con Via Milano al supermercato Aldi; Via Varese – Tratto da Via Volonterio fino al Comune di Gerenzano.



“Questo bando vinto con un progetto preparato in due settimane dai nostri tecnici con le professionalità più competenti – afferma l’assessore alla mobilità e all’ambiente Franco Casali – premia il nostro impegno per favorire una mobilità sempre più a portata di cittadino e sempre più sostenibile e insieme per creare le condizioni per una maggiore attrattività della città all’interno del più ampio contesto provinciale. Siamo felici che la nostra linea amministrativa abbia incontrato le stesse indicazioni strategiche che la Provincia di Varese sta tracciando per lo sviluppo di tutto il territorio e abbia valutato positivamente un progetto che ci rende sempre più centrali non solo nel saronnese, ma in Lombardia e per il turismo e la mobilità dolce tra la nostra Regione e la Svizzera.”

