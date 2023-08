x x

SARONNO – CISLAGO – La notizia della scomparsa di Michela Murgia, scrittrice sarda che aveva reso nota la propria lotta con la malattia che l’aveva colpita, ha lasciato senza parole anche molti saronnesi. Tantissimi i post e le condivisioni sui social dei articoli con la biografia della Murgia o con la notizia della sua scomparsa.

Attenzione da parte della città all’opera della Murgia non è mancata negli anni basti citare che la stazione del teatro Pasta prevede proprio lo spettacolo Accabadora tratto dal suo romanzo vincitore del Campiello nel 2010.

Tra i primi ricordi dal saronnese quello della consigliere comunale della lista Cislago in Comune Debora Pacchioni che ha scelto un’emblematica frase della scrittrice che si è spenta da 51 anni: “Ricordatemi come vi pare. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno”.

