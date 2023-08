x x

SARONNO – Una comparsa di pochi secondi, ma di importante impatto per capire l’importanza dei cani guida per le persone non vedenti: alle 13.30 di ieri Giuseppe Rosafio, campione paraolimpico e primo classificato della Blind Baseball International Cup, e la sua Perla hanno parlato ai microfoni di Rai2 per la trasmissione “Tutto il bello che c’è”, come testimoni dell’importanza del legame tra i cani guida e il loro padrone.

“Lo scorso anno ho vinto il primo premio alla Blind Baseball international Cup, Baseball per ciechi – così si presenta il saronnese Giuseppe Rosafio – L’anno prima, invece, il titolo italiano sui 100 e 200 metri, così come l’anno precedente.”

La star del servizio, però, è Parla, il cane guida addestrato a Limbiate dal servizio Lions, che da dieci anni è gli occhi del campione italiano saronnese.

Non è la prima comparsa in Tv che Rosafio e Perla condividono, già qualche anno fa sono stati oggetto di un servizio di Focus, dal titolo “Eroi a quattro zampe”, che ha avuto come protagonisti della prima parte del programma gli addestratori del centro addestramento cani per non vedenti Lions di Limbiate.

