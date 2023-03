x x

SARONNO – E’ stata la ventisettesima cena al buio organizzata a Saronno. Ed è stato un nuovo successo. Il riferimento va all’evento organizzato ieri sera dall’associazione Ciechi sportivi varesini con la società Patrini Malnate al Circolo Strafossato.

All’appuntamento presenti diversi esponenti dell’Amministrazione e dipendenti comunali con diverse decine di cittadini saronnesi. A guidare per l’intera serata i commensali, Giuseppe Rosafio saronnese benemerito per i risultati sportivi ottenuti in atletica e baseball e l’istrionico Michele. Tanti i suggerimenti per i partecipanti alla serata invitati a spegnere i telefonini, togliere orologi “luminosi” e godersi l’esperienza al meglio.

Diversi i momenti di intrattenimento dedicati alla musica e allo sport ma anche ad un giro di domande sulla quotidianeità di un non vedente con la disponibilità a piccole e grande curiosità.

La cena al buio di ieri sera, venerdì 10 marzo, è un momento di condivisione e solidarietà che si rinnova a Saronno. E’ nato, come ricordato dagli organizzatori in uno sentito ringraziamento a partecipanti e gestori del locale che hanno reso possibile la nuova edizione dell’iniziativa, una decina di anni fa con l’Amministrazione dell’allora sindaco Alessandro Fagioli che con l’allora assessore alla Cultura Lucia Castelli (ieri sera presente ndr) ha organizzato la prima cena al buio nell’ambito dell’iniziativa Diritti in gioco.

Apprezzatissimi dai presenti gli interventi dell’allenatore dei Patrini Francesco Volo che ha spiegato il proprio percorso da campione sportivo ad allenatore e guida. Approfittando della presenza dell’Amministrazione dal campione saronnese Rosafio è arrivato l’invito a continuare questo genere di eventi e in generale un’attenzione per il mondo dei non vedenti e delle pratiche sportive a loro dedicate “il sogno resta quello di una squadra di baseball per ciechi anche a Saronno”.

Tra i momenti che più hanno coinvolto i presenti l’arrivo delle varie portate con la curiosità di indovinare le diverse portate: dagli ingredienti del risotto al tipo di verdure che hanno accompagnato il secondo. Il servizio che ha spinto i commensali a dare un proprio contributo nella distribuzione dei piatti è stata un’ulteriore occasione per mettere alla prova i propri sensi e le proprie abilità al buio. Come epilogo il ritorno della luce la possibilità di vedere i vicini conosciuti solo al buio.

