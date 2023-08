x x

CARONNO PERTUSELLA – Un appello affinchè vengano rimossi rami e piante dal marciapiede di via Verdi in modo da restituire a passanti e residenti la possibilità di utilizzare in sicurezza l’attraversamento pedonale.

E’ l’appello che arriva un caronnese che chiede l’intervento in via Verdi ora che la fase acuta del post emergenza è passata e che si possono realizzare interventi di messa in sicurezza.

Da quando il maltempo ha visto strappare rami e foglie dalle piante un cumulo di rifiuti verdi è stato posizionato in via Verdi bloccando l’attraversamento pedonale e il marciapiede: “In sostanza tutti quelli che provengono da via Beethoven e Varesina sono obbligati a transitare sulla strada, dove notoriamente passano vetture a velocità sostenuta in quanto non esiste un altro passaggio pedonale”.

Da qui la richiesta di un rapido intervento all’Amministrazione comunale.

