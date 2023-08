x x

TURATE – I militari della stazione carabinieri di Turate, hanno notificato una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento nei confronti di un 31enne, domiciliato in Svizzera.Il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, scaturisce dalle risultanze investigative acquisite dai militari turatesi, in seguito alla querela presentata dalla madre del 31enne, per reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia. Si è proceduto all’applicazione della legge denominata: “codice rosso o del revenge porn”, che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato. In seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i militari hanno attuato le severe norme previste dal: “codice rosso”, e con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime.