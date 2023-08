x x

VEDANO OLONA – Un buon Saronno tiene testa alla Varesina. Finisce 3-1 per le Fenici, avanti di preparazione visti i 20 giorni che concedeva agli avversari la formazione di Tricarico, ma in avvio di ripresa Folla ha avuto il pallone del pareggio. Poi gli amaretti vanno in evidente difficoltà fisica e la freschezza atletica dei ragazzi di Spilli, che aveva sostituito tutta la formazione all’intervallo, esce e Carnelli piazza l’uno-due che chiude il match. Prima del triplice fischio perla che vale il gol dell’ex per Baldan.

Nel primo tempo un bel Saronno aveva tenuto il campo contro avversari forse appesantiti dai carichi di lavoro. La squadra di Danilo Tricarico non si limita a contenere e si fa notare con qualche ripartenza, in cui si vede un ottimo Citterio. La squadra di casa passa solo al 40’ su calcio piazzato. Un contestato fallo al limite consente a Guidetti di mostrare perché per anni ha calcato i campi dei professionisti.

Varesina-Saronno 3-1 (1-0)

VARESINA (4-2-3-1) Basti (1’ st Santulli); Rodolfo Masera (1’ st Ciuffo), Onkony (1’ st Bigoni), Robbiati (1’ st Carrino), Olivieri (1’ st Perin); Polenghi (1’ st Grieco), Guidetti (1’ st Marin); Vitale (1’ st Angelini), Orellana (1’ st Buzzetti), Gasparri (1’ st Carnelli); Manicone (1’ st Oboe). All. Spilli

SARONNO (4-3-3) Vinci; Lorusso (14’ st Bredice), Toriani, Lofoco (1’ st Malinverno), D’Onofrio (14’ st Ferrari); Sassella (14’ st Gjonaj), Baldan, Proserpio; Hassan (14’ st Folla), Citterio (14’ st Aligbo), Sardo (14’ st Pozzi). All. Tricarico.

Arbitro: Ferrante (Mantovani e Bartolucio)

Marcatori: p.t. 40’ Guidetti (V); s.t. 24’ e 26’ st Carnelli (V), 41’ st Baldan (S)

Note: campo sintetico. ammoniti: Proserpio (S). spettatori 100. Recupero 0-0.

