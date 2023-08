x x

GERENZANO – Incidente con tre feriti: è successo oggi, ferragosto, a Gerenzano.

Oggi alle 12 a Monvalle sul lago Maggiore un uomo che tentava di raggiungere le acque del lago è rimasto bloccato nel fango. Alcuni bagnanti hanno lanciato l’allarme.

Oggi alle 11.30 a Luino in viale Dante per cause in corso di accertamento una moto dopo il rifornimento una stazione di servizio ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori dei pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area

Nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione, accanto al quotidiano impegno dell’Arma per prevenire e contenere il triste e fastidioso fenomeno criminale, è comunque consigliabile adottare alcuni semplici accorgimenti per renderla più sicura che possono limitare il rischio di ricevere fastidiose e inaspettate visite in casa da parte dei “topi d’appartamento”.

15082023