SARONNO – Lunedì 14 agosto vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al Cielo, al Santuario Beato Luigi Maria Monti di Saronno si è svolta una partecipata Veglia mariana in onore della Madonna.

Alle 21 i fedeli si sono riuniti presso il cortile del Santuario per la preghiera del Lucernario, la recita del S. Rosario che è stato svolto camminando sotto i portici e nel piazzale attraverso la processione del simulacro di Nostra Signora di Fatima, che è stata l’effige simbolo anche dell’ultima GMG di Lisbona con Papa Francesco.

I membri della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) hanno aperto la processione con lo stendardo dell’associazione e indossando lo scapolare o scudo del Sacro Cuore di Gesù. Hanno portato la statua i 13 frati della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione convenuti a Saronno da India, Africa, Filippine, Corea; che il 22 settembre faranno la professione dei voti perpetui.

L’Ufficio delle letture, il canto del Te Deum e la Benedizione Eucaristica hanno concluso la Veglia per l’Assunta presieduta dal Rettore del Santuario.

Durante la preghiera sono stati toccati i temi cari alla spiritualità del Beato Luigi Monti ma anche al Santo Padre Papa Francesco: orfani, ammalati, giovani, anziani, poveri.

Insieme a circa 100 fedeli hanno partecipato: Padre Benny Mekkat Superiore Generale, Padre Gianluca Ferrara Rettore del Santuario e Superiore della Comunità di Saronno, Padre Aldo Valentini, Padre Giovanni Petrelli, Padre Daniele della Congregazione Don Guanella di Saronno, Raffaele Di Francisca Coordinatore Diocesano RMPP Arcidiocesi di Milano, Nadia Linsalata Coordinatrice Comunità RMPP di Saronno e Fra Stefano Kruno, Cerimoniere del Santuario.

La presenza di famiglie con bambini ha rallegrato la serata.