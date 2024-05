Città

SARONNO – Ieri sera, domenica 19 maggio, le due sale della Villa Gianetti non sono state sufficienti ad ospitare quanti sono intervenuti per continuare un viaggio negli anni recenti, iniziato ad ottobre con “Il ‘68”, e che ieri ha visto protagonisti relatori d’eccezione, che hanno lasciato le loro testimonianze e riflessioni sugli “Anni 70”.

Un appuntamento davvero apprezzato dai saronnesi, che sono accorsi numerosissimi. Le associazioni Arcadia, Renaissance e La Città Sonora hanno realizzato un format che prevede l’alternanza di parole e musica, a cui ieri (così come già accaduto ad ottobre) la città ha nuovamente risposto favorevolmente e ha apprezzato i relatori. Annalisa Podestà, Gigliola Pirotta, Alfonso Indelicato, Lucio Bergamaschi, Tamara Grilli e Stefano Natrella, con la regia di Stefano Pergreffi e moderati da Mariassunta Miglino, hanno ripercorso quegli anni difficili, ma forieri di grandi conquiste.

Le piccole vocalist de La Città Sonora hanno poi emozionato i presenti con interpretazioni di brani immortali.

“Sono felice del riscontro positivo del pubblico ed emozionata per la grande partecipazione” queste le parole di Mariassunta Miglino che ha organizzato l’evento con il supporto delle tre associazioni – Ringrazio i presenti e anche quanti in piedi non sono riusciti a trovare posto a sedere nonostante le due sale della Villa Gianetti. Grazie alle parole di stima e di affetto. L’appuntamento è per gli Anni 80 in autunno!”

