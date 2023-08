x x

SARONNO – E’ stato aperto ieri mattina il cantiere di via Caduti della Liberazione, come annunciato dall’amministrazione comunale, per il rifacimento del manto stradale. Come da ordinanza, la via Caduti Della Liberazione resterà chiusa al traffico dal 16 al 26 agosto, dalle 6 alle 21, con la predisposizione altresì di divieti di sosta per i veicoli, compresi quelli dei residenti, che potranno sostare gratuitamente in piazza Repubblica.

“Forse non tutti sanno che a 20 chilimetri da Milano si può trovare un torrente con acque gelide e cascata”: è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, da TikTok che invita tutti ad una visita a questo vero e proprio “gioiello”, poco conosciuto anche da chi abita nella zona.

Benzina a 2,7 euro in A8: esposto alla Guardia di Finanza.

