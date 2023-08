x x

SARONNO – Si è aperto stamattina il cantiere di via Caduti della Liberazione, come annunciato dall’amministrazione comunale, per il rifacimento del manto stradale.

Come da ordinanza, la via Caduti Della Liberazione resterà chiusa al traffico dal 16 al 26 agosto, dalle 6 alle 21, con la predisposizione altresì di divieti di sosta per i veicoli, compresi quelli dei residenti, che potranno sostare gratuitamente in piazza Repubblica.

Il tratto compreso tra le intersezioni con Via Carcano e con Via Milano è area di cantiere chiusa alla circolazione veicolare, con divieto di sosta con rimozione forzata, compresi i residenti nell’area di cantiere che potranno sostare in Piazza Repubblica.

È presente una deviazione in fondo a via Milano e una all’incrocio con via Cesati.

