CERIANO LAGHETTO – “Forse non tutti sanno che a 20 chilimetri da Milano si può trovare un torrente con acque gelide e cascata”: è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che invita tutti ad una visita a questo vero e proprio “gioiello”, poco conosciuto anche da chi abita nella zona.

L’area naturalistica si trova nel Parco delle Groane in territorio cerianese ed a pochissima distanza da Saronno. Ogni anno ferragosto Dante ci fa anche il bagno, si tratta ormai una tradizione che è stata ripetuta anche l’altro giorno.

Quest’anno Dante ha anche realizzato un video informativo su TikTok, tutto dedicato alle “cascate segrete”., e che ha già fatto moltissime visualizzazioni

16082023