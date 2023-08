x x

SARONNO – Sono stati portati all’ospedale di Saronno in codice verde i due automobilisti che ieri sera, giovedì 17 agosto, sono rimasti feriti nell’incidente stradale avvenuto in viale Europa.

L’impatto è stato un frontale che ha visto una delle sue vetture coinvolte finire la propria cosa nel fosso a bordo strada. Sul posto l’ambulanza della Croce Viola di Cesate che ha soccorso i due automobilisti feriti una 27enne ed un 46enne. Entrambi provati e spaventati ma non in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata dai rilievi per risalire a cause e responsabilità del sinistro ma anche della rimozione e messa in sicurezza dei due veicoli a partire dalla rimozione di quello finito nel fosso. E’ il secondo incidente frontale in viale Europa nel periodo estivo.

