SARONNO – MILANO – Un invito alla vittima a non mollare e l’impegno concreto e su più fronte “per lottare contro questa nuova forma di aggressione”. Sono i contenuti dell’intervento di Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera che scende in campo in merito alla vicenda di Danilo 19enne aggredito alla stazione Garibaldi di Milano mentre si recava al lavoro a Saronno.

E’ lo stesso Bocedi a fare una sintesi dell’accaduto: “Danilo Shydlovskyi è un ragazzo ucraino di 19 anni. Danilo risiede insieme alla sua mamma e a un fratello minore a Cinisello Balsamo. Danilo si occupa di allestimenti per eventi per una società di Saronno. Domenica 6 agosto alla stazione Garibaldi di Milano viene circondato da extracomunitari che vogliono rapinarlo degli occhiali e del telefonino. Lui si oppone ma viene circondato, picchiato e con un taglierino quasi ucciso. All’ospedale Sacco di Milano gli vengono applicati 80 punti di sutura su tutto il corpo, ma il danno peggiore come potete vedere dalle immagini che pubblico in accordo con la sua famiglia che mi ha contattato tramite Regione Lombardia, è sul suo viso. Probabilmente Danilo resterà sfigurato per tutta la vita”.

Grande l’amarezza del saronnese: “E’ impensabile che succedano cose di questo tipo per un vecchio telefonino e un paio di occhiali. Non se ne può più di questi sindaci negazionisti che dicono “non c’è nessuna emergenza di criminalità extracomunitaria in Lombardia ma solo qualche caso isolato”.

Bocedi ha intenzione di restare accanto alla famiglia: “La mamma di Danilo ieri al telefono piangeva e chiedeva giustizia. Ho già contattato Riccardo De Corato componente della commissione parlamentare antimafia, l’assessore alla Sicurezza regionale Romano La Russa, Monica Forte Presidente della Commissione speciale Antimafia XI legislatura e le attuali autorità competenti. Sabato 19 agosto alle 16 porterò a nome di S.O.S Italia Libera la mia solidarietà a Danilo insieme a molti amici della società civile. “Forza Danilo non mollare!!”.