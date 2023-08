x x

CARONNO PERTUSELLA – Sono quattro le “big” che sono state ingaggiate della Rheavendors Caronno per completare il proprio roster per la Coppa delle Coppe di softball che inizia lunedì e che si gioca interamente proprio a Caronno Pertusella, sul campo di via Rossini, sino al 26 agosto.

Sono arrivati i rinforzi

La società locale ha messo a disposizione del manager Argenis Blanco quattro giocatrici aggiuntive: si tratta della lanciatrice Elisa Cecchetti (che in serie A1 milita nel Mkf Bollate), della giapponese Mikiko Eguchi (Mkf Bollate), della lanciatrice Greta Cecchetti (che ha giocato l’ultima stagione in Giappone) e di Marta Gasparotto.

Alla competizione partecipano 7 squadre: oltre alle padrone di casa della Rheavendors ci sono Sparks Haarlem (Olanda), Sant Boi (Spagna), Les Grizzlys de Grenoble (Francia), Tempo Praga (Repubblica ceca), Wesseling Vermins (Germania) e Hoboken Pioneers (Belgio).

(foto: la giapponese Mikiko Eguchi, arrivata dal Bollate per fare crescere il potenziale offensivo della Rheavendors Caronno)

