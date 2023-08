x x

SARONNO – Dallo scorso 27 luglio il Museo della Ceramica Gianetti di via Carcano è chiuso per lavori di pulizia e di manutenzione. Si tratta di interventi che vengono fatti regolarmente ma che quest’anno sono decisamente più importanti perché dovranno ovviare anche ai danni provocati dal maltempo che a luglio ha sferzato la città con due grandinate e una tempesta di vento ed acqua.

A fare il punto della situazione, a fine luglio, era stata la curatrice Mara De Fanti: “Ci sono un po’ di tegole da sistemare con relative infiltrazioni l’impianto elettrico saltato per una parte, qualche allagamento ma niente di allarmante”. Qualche problema in più negli spazi per gli artisti che collaborazione con il museo: “La foresteria invece è messa peggio perché l’acqua gocciola dal soffitto e dovremo sistemare tetto e rifare tutti i soffitti”. Essenziale però come l’intero patrimonio non abbia subito nessun tipo di danneggiamento.

Il mese di agosto è stato comunque dedicato agli interventi ordinari di manutenzione e pulizia degli spazi museale con l’aggiunta degli interventi straordinari.

