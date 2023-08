x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Un problema tecnico, la preoccupazione di non riuscire a tornare a casa e le difficoltà di affrontare sotto il sole e alla periferia cittadina una piccola grande emergenza. Facile capire come fosse provato ieri sera il 49enne caronnese vittima di un insolito problema stradale.

Mancavano pochi minuti alle 19 quando una pattuglia della polizia locale di Saronno ha notato, impegnata in alcuni servizi di controllo del territorio, il 45enne a bordo strada in via Don Sturzo in evidente difficoltà.

Si sono immediatamente fermati e hanno scoperto che la sua carrozzina era in panne e il caronnese non sapeva come rientrare a casa. E’ stata contatta l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che da un lato ha contribuito a calmare e rassicurare il 45enne, verificandone anche le condizioni di salute, e dall’altra con i vigili ha gestito il rientro a casa del caronnese e della carrozzina.

Una disavventura che si è conclusa senza conseguenze e rapidamente anche grazie al tempestivo intervento della pattuglia assistita dalla centrale operativa del comando di piazza Repubblica.

