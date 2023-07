x x

SARONNO – Nessun danno alle collezioni ma interventi di manutenzione da realizzare per sistemare i danni provocati da grandine e vento. E’ il bilancio del maltempo nei musei cittadini. Sia la museo delle ceramiche Gianetti di via Carcano sia al Mils museo del lavoro e dell’industria del Saronnese hanno fatto i conti con danni ma la portata, fortunatamente, è ridotta.

Partiamo dal Museo Gianetti che si trova in centro in via Carcano: “Ci sono un po’ di tegole da sistemare con relative infiltrazioni – spiega la curatrice Mara De Fanti – l’impianto elettrico saltato per una parte, qualche allagamento ma niente di allarmante”. Qualche problema in più negli spazi per gli artisti che collaborazione con il museo: “La foresteria invece è messa peggio perché l’acqua gocciola dal soffitto e dovremo sistemare tetto e rifare tutti i soffitti”. Essenziale però come l’intero patrimonio non abbia subito nessun tipo di danneggiamento.

Stessa rassicurazione anche al Mils: “Nessun problema al materiale conservato – rassicurano i volontari e i responsabili della struttura – i danni sono fortunatamente limitati al lucernario di due sale rotto in alcuni punti (bucato causa grandine), un vetro rotto sempre per la grandine e parecchia acqua a terra”.

(foto archivio)

