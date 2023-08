x x

CERIANO LAGHETTO – Il video su TikTok di Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, che presentava le “cascate segrete” a 20 minuti dal centro di Milano è diventato virale, tantissime visualizzazioni e tantissimo interesse. Dante non si è tirato indietro, con i tanti che lo hanno contattato per chiedergli di andare a vedere e sabato pomeriggio ha personalmente organizzato una visita guidata con partenza dalla zona industriale di Ceriano verso l’interno del Parco Groane.

Cento persone hanno partecipato alla escursione

E’ stato u successone con ben un centinaio di partecipanti: “Un centinaio di persone sono venute a trovarci oggi alla Cascate della Lombra. Nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, tutti hanno apprezzato questo luogo tanto nascosto quanto affascinante. Un “locus amoenus” che ha dimostrato di avere delle potenzialità. Nei prossimi mesi lavoreremo per valorizzarlo al meglio! Grazie a tutti e, per chi si è perso e non le ha trovate, vi prometto che ci saranno presto altre occasioni”.

