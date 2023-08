x x

SARONNO – Nuovo intervento, formativo e informativo del Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno che su Facebook con una foto e un breve post torna a ricordare ai viaggiatori di non “disfarsi” dei biglietti usati lasciandoli a terra.

Per invitare i viaggiatori a fare attenzione evitando questo semplice ma impattante gesto il comitato, guidato dal portavoce Andrea Mazzucotelli, dà tre motivi per cui i biglietti, quelli di nuova generazione con Chip on Paper non dovrebbero essere buttati a terra.

Si parte con una motivazione green e di educazione civica: “Gettare i biglietti usati per terra è sempre stata ed è tuttora una pessima e irrispettosa abitudine”. E ancora: “La Chip on Paper è riutilizzabile e soprattutto le materie prime per realizzare i componenti elettronici in questa fase storica sono particolarmente critiche”.

