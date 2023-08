x x

SARONNO – Difficile dire se la causa sia il maltempo di fine luglio, dalle grandinate alla tempesta di vento e acqua, o se si tratti semplicemente di un effetto dell’incuria e del mancato utilizzo quello che è certo è che ieri una persiana dell’edificio comunale di piazza Indipendenza angolo via Pasta è apparsa decisamente pericolante.

A dare l’allarme alcuni cittadini che hanno informato la centrale operativa della polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. Avuta la conferma che la persiana fosse davvero un pericolo per passanti ed auto di passaggio per strada sono stati chiamati i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti intorno a mezzogiorno mettendo in sicurezza in sicurezza l’edificio che in passato ha ospitato il centro per l’impiego e che è anche stato occupato in diverse occasioni dagli anarchici del centro sociale Telos. Attualmente l’edificio di proprietà comunale è completamente sigillato, proprio per scongiurare incursioni notturne ed occupazioni anche da parte di senza fissa dimora, in attesa di una nuova destinazione che dovrà essere preceduta da una profonda riqualificazione.

(foto google)

