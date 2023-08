Rovello, anagrafe riaperto tutti i giorni. Nel ricordo di Paola

ROVELLO PORRO – Il “grazie” di una cittadina e la risposta del Comune di Rovello Porro nel ricordo della saronnese Paola Greselin. Paola, 62 anni, aveva perso la vita la mattina del 16 gennaio scorso mentre in bicicletta da Saronno si riceva al lavoro in Municipio a Rovello; era la responsabile dell’ufficio anagrafe comunale rovellese.

“L’Anagrafe – ricordano dal Comune – è l’ufficio municipale che più di tutti gli altri ha sofferto della prematura scomparsa della nostra cara Paola. Finalmente siamo riusciti a riaprire lo sportello tutti i giorni con personale che, leggiamo dai commenti, è apprezzato per gentilezza e competenza”. Infatti sui social in questi giorni una cittadina ha voluto pubblicamente elogiare il personale del Comune: “Non avevo appuntamento, ho trovato una impiegata gentilissima, carina nei modi e molto efficiente nel concludere la pratica. Lo so che stava “solo” facendo il suo lavoro ma la gentilezza ed un sorriso rendono tutto più piacevole”.

