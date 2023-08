x x

SARONNO – Alla casa di riposo Focris il gran caldo dell’estate non impedisce agli ospiti di viaggiare, in modo virtuale e senza rischiare colpi di calore, con le nuove tecnologie.

Con il Progetto Ciao, Fondazione Amplifon Onlus ha rinnovato il concetto di comunicazione, incentivando la videocomunicazione degli anziani con i rispettivi nuclei familiari durante le fasi più buie della pandemia, e a seguire promuovendo iniziative a distanza volte a soddisfare i bisogni di socializzazione, di svago e di approfondimento degli ospiti delle strutture per anziani coinvolte.

Sul megaschermo da 85 pollici siamo passati quindi dalle videochiamate di emergenza ai saluti ai nipotini al di là dell’oceano. Ma non solo: quest’estate c’è stato spazio anche per la fruizione in contemporanea di oltre 150 strutture per anziani italiane di contenuti musicali dal vivo, di esperienze di movimento soft, a documentari raccontati come se fossimo tutti con una guida ad esplorare Milano prima, i Musei Vaticani poi.

