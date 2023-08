x x

ROVELLASCA – “Non è il Comune che può garantire la sicurezza dai reati ai propri cittadini ma lo Stato, eppure i comuni possono fare azione deterrente, possono pattugliare il territorio in collaborazione con i carabinieri e fare posti di blocco e nella rete qualche “pesce grande o piccolo“ ci rimane. Non mi si dica ora del criminale arrestato… e ma poverino sarà stato di passaggio, aveva poca roba, lo avrà fatto per necessità o cose simili; io uno che delinque sul mio territorio e spaccia non lo voglio punto e basta”: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, chiede leggi più severe nei confronti di chi delinque.

Prosegue Zauli: “Certo, probabilmente, il delinquente di turno sarà già a piede libero in attesa di un processo chissà quando, ma sono anni che chiediamo pene severe e applicate e, forse, sarebbe ora che il parlamento stringa le maglia su questi criminali lasciandoli un po’ in carcere, perché la droga è morte e lo spaccio va condannato duramente”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

21082023