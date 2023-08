x x

ROVELLO PORRO – “Abbiamo riscontrato che nell’area antistante la palestra delle scuole medie sono stati abbandonati dei rifiuti inerti in quantità consistente”. A riferire dell’accaduto sono i responsabili dell’Amministrazione civica di Rovello Porro.

Che annunciano provvedimenti: “Poichè il fatto è sanzionato penalmente, la polizia locale ha al vaglio l’esame delle immagini della videosorveglianza cittadina per risalire agli autori degli scarichi abusivi. Nel frattempo, come già anticipato anche dai volontari dell’associazione Ave con proprio comunicato, si avvisa che tale area non è più adibita allo scarico di rifiuti. Pertanto i trasgressori saranno deferiti all’autorità giudiziaria”.

(foto: la montagna di rifiuti abbandonata sul retro delle scuole di Rovello Porro)

