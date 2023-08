x x

CERIANO LAGHETTO – Le cascate del torrente Lombra non fanno parte del parco Groane. La precisazione, insieme a quelli che in tutti i bacini idrici dell’area verde non sono balneari, arriva con un post su Facebook.

“In questi giorni numerosi cittadini chiamano o scrivono al nostro Parco per chiedere informazioni riguardo le cosiddette “cascate” del torrente Lombra a Ceriano Laghetto. Dobbiamo subito precisare che il luogo non si trova all’interno del perimetro del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea” spiega il presidente Emiliano Campi in seguito anche a una verifica puntuale con l’ufficio tecnico e la polizia locale.

Delle cascate si è parlato molto durante il periodo di Ferragosto grazie ad un post del vicesindaco Dante Cattaneo diventato virale in poche ore. Non a caso nel weekend Cattaneo ha organizzato un tour guidato.

“Il terreno, identificato all’interno del Comune di Ceriano Laghetto, risulta infatti in parte di proprietà privata e in parte comunale, ma all’esterno del Parco. Purtroppo per accedere alle cascate sono state danneggiate anche alcune recinzioni di proprietà dell’ente parco”

Il presidente Campi ricorda inoltre, come recita il Regolamento del Parco all’articolo 33, all’interno del Parco delle Groane: “Nei bacini e corsi d’acqua pubblici è vietato entrare o effettuare la balneazione, fare accedere animali, pescare e immettere pesci o altri animali”.

Relativamente alle “cascate” di Ceriano Laghetto, dal Parco si precisa che da una sommaria verifica, l’acqua presente non è di origine naturale, ma bensì dovrebbe trattarsi di acqua proveniente dai vicini insediamenti industriali.

