Comasco

ROVELLO PORRO – “Prestate attenzione ad una giovane bionda, accento straniero, carnagione chiara, altezza circa 1,65 che vi avvicina con una scusa banale per poi tentare di truffarvi”. Così una nota dell’Amministrazione comunale di Rovello Porro, che mette in guardia i concittadini ed i residenti nella zona.

Raggiro sventato

Come precisano dal Comune rovellese, “è pervenuta segnalazione in tal senso di un cittadino che per l’acume e la sua prontezza ha mandato a monte il tentativo di truffa nei suoi confronti”. In casi sospetti il suggerimento è sempre quello di diffidare ed eventualmente di rivolgersi alle forze dell’ordine. Quello segnalato da Rovello Porro non è certo il primo episodio del genere che avviene negli ultimi tempi nella zona.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale)

27022024