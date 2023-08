x x

CARONNO PERTUSELLA – Nessuna sorpresa nella terza giornata della Coppa delle Coppe di softball che si sta giocando a Bariola di Caronno Pertusella. Le due migliori sono rimaste imbattute. La mattina lo Spark di Haarlem (Olanda) hanno vinto 7-0 contro Les Grizzlys di Grenoble (Francia) nel match di metà mattina mentre in quello serale le padrone della Rheavendors Caronno hanno travolto 10-0 le Hoboken Pioneers (Belgio).

Oggi altra intensa giornata di gare per il round robin sempre a Caronno in via Rossini, riflettori su Spark Haarlem-Tempo Praga (Repubblica ceca) alle 10; mentre alle 18.30 Spark Haarlem-Rheavendors Caronno, che è un anticipo della finalissima.

(foto: un momento della Coppa Coppe a Caronno Pertusella. Credit: Connie Theissen)

23082023