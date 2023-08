x x

SARONNO – Le vacanze estive non fermano il museo della Ceramica Gianetti, che nelle ultime settimane ha proposto divertenti iniziative sulla propria pagina Facebook per far conoscere il mondo della ceramica senza rinunciare alla leggerezza e allo svago.

Tra le proposte, un grande classico: i rebus.

“Ormai le vacanze sono alle porte – hanno scritto gli amministratori della pagina Facebook del Museo della Ceramica Gianetti lo scorso 18 luglio – dunque per quest’estate abbiamo deciso di proporvi un classico gioco da fare sotto l’ombrellone: i rebus. Ogni martedì uscirà un nuovo rebus da risolvere, con integrata una delle ceramiche della collezione.”

Con l’approssimarsi della fine di agosto anche i giochi da ombrellone avranno la propria fine, per lasciare spazio ad altre iniziative, magari in presenza con la riapertura del museo Gianetti, prevista per il prossimo 5 settembre.

(foto archivio)

