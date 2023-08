x x

CARONNO PERTUSELLA – Sotto un sole cocente la Caronnese ospita la Castellanzese per un allenamento congiunto in vista dei primi impegni ufficiali di Coppa Italia e del campionato di Eccellenza prossimo venturo. Il Mister rossoblù Gatti presenta in campo nel primo tempo un solido 4-4-3, mister Scalise della Castellanzese (allenatore della Caronnese due anni or sono) risponde con un 3-5-2. La prima azione degna di nota è per i padroni di casa: Lorusso aggancia una palla lunga da centrocampo, entra in area ed effettua un cross per Provenzano che serve Corno che a pochi metri dalla porta in mischia viene bloccato al tiro.

La cronaca – La partita, nonostante il caldo, risulta brillante. Alla mezz’ora Zibert è protagonista di una precisa punizione che si spegne oltre la linea di fondo. Al 23’ c’è una bella occasione per Corno complice un “velo” di Lorusso che si chiude a sinistra del numero uno ospite Bulaukin. Al 33’ la Castellanzese si fa vedere dalle parti di Paloschi: Mandelli crossa al centro per Marmo che dal limite con tiro centrale calcia sicuro in porta ma la palla viene deviata da un compagno. Al 40’ in area piccola Cerlesi colpisce in pieno il palo della porta rossoblù. Da evidenziare il presidio del centrocampo da parte di Zibert che fa respirare la squadra nei momenti giusti. Nel corso della ripresa le squadre cambiano fisionomia a seguito dei numerosi cambi. All’8’ apre le danze la Castellanzese con un tiro alto sopra la traversa. Segue una punizione di Papa che sfiora il legno. Al 18’ il neo entrato Sako su punizione manda alto sopra la traversa nero verde. Al 26’ dal limite dell’area Vitali calcia sfiorando il sette della porta di Paloschi. Alla mezz’ora Boccadamo viene atterrato in area: Valsecchi dagli undici metri gonfia la rete: 0-1. Due minuti dopo, su una bella azione in area, la Castellanzese realizza il secondo gol con Bernardi su assist di Arrigoni: è lo 0-2. L’ultima azione è di marca rossoblù: al 39’ De Carli sfiora il gol di tacco in girata con palla deviata in calcio d’angolo.

Mister Roberto Gatti a fine partita: “Stiamo procedendo nel nostro percorso di preparazione con una squadra a tutti gli effetti completamente nuova: il primo tempo l’ho visto ordinato e giocato a dovere con anche un paio di occasioni importanti. Nella ripresa abbiamo fatto, come giusto che sia, diversi cambi per iniziare a farci delle idee sulla formazione e abbiamo perso un po’ di equilibrio. Andiamo avanti così”.

Caronnese-Castellanzese 0-2 (0-0)

CARONNESE: Paloschi, Brugnone, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Birolini, Zibert, Provenzano, Corno, Lo Russo. Entrati nel corso della partita: Tognutti, Curci, Bonsi, Zoppi, Cerreto, Bigioni, Sako, De Carli, Iatta, Staccioli, Mariani. All. Gatti.

CASTELLANZESE: Bulaukin, Sassaro, Bernardi, Arcangeloni, Cerlesi, Raso, Ayokoue, Mandelli, Marmo, Bigotto, Duchini Entrati nel corso della partita: Poli, Arrigoni, Boccadamo, Compagnoni, Di Nardo, Patore, Reggiori, Tirapelle, Valsecchi, Vitali, Spada, Midaglia, Serra. All. Scalise

Marcatori: 30′ st Valsecchi (Cas; r); 32′ st Bernardi (Cas).

