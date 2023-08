x x

SARONNO – Cade dalla ferrata, caronnese “recuperato” da vigili del fuoco a Baceno.

Premier cup benefica: la coppa dei campioni del softball che si sta svolgendo in questi giorni a Saronno, al campo di via De Sanctis, anche declinata nel sociale e nella beneficenza: l’altra sera è rimasto parecchio pane inutilizzato, con il grande caldo non tutte le giocatrici delle squadre partecipanti avevano cenato, e pensare di gettare via centinaia di panini è subito apparsa una ipotesi da scartare, Qualche telefonata e si è trovata la soluzione da parte dei volontari: pane donato alla comunità pastorale, è stato portato in oratorio per essere congelato ed essere utilizzato nei prossimi mesi, per i bisognosi. Una iniziativa alla quale tutta l’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo ha aderito con entusiasmo.

Cattivi odori, la risposta di Alfa: “Arrivano dal depuratore di Caronno”. Sindaco: “Continueremo a monitorare”.

