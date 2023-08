x x

SARONNO – E’ stato varato dal comitato calcistico regionale il calendario del campionato d’Eccellenza 2023-2024 nel quale il Fbc Saronno è neopromosso. Nel girone A pure Caronnese ed Ardor Lazzate, e big come Solbatese, Pavia ed Oltrepò. Si inizia domenica 10 settembre alle 15.30 con Saronno in casa contro la Vergiatese; Caronnese in casa contro i milanesi del Calvairate, Ardor Lazzate in trasferta contro l’Oltrepò. Per i saronnesi partitona già alla seconda giornata in trasferta a Solbiate Arno, e alla terza in casa col Pavia. Insomma, avvio di annata decisamente in salita per la formazione di mister Danilo Tricarico.

I derby? Alla quarta giornata, 1 ottobre, c’è Ardor Lazzate-Fbc Saronno, alla 7′ giornata 22 ottobre Caronnese-Ardor Lazzate, alla 11′ giornata 19 novembre Caronnese-Fbc Saronno. L’ultima di andata è il 17 dicembre; si riprende domenica 14 gennaio e la regular season finisce domenica 5 maggio.

Previsti alcuni turni infrasettimanali: mercoledì 4 ottobre, mercoledì 1 novembre, e poi nell’anno nuovo mercoledì 6 marzo 2024.

Prologo, la Coppa Italia che inizia domenica.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

25082023