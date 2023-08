x x

SARONNO – Sta suscitando grande indignazione la vicenda raccontata nelle ultime ore dai familiari di una defunta che hanno dovuto fare i conti con l’impossibilità di tumulare l’urna con le ceneri della propria congiunta a causa del periodo estivo.

L’ottantenne è deceduta lo scorso 14 agosto e il funerale si è tenuto il 17 agosto senza possibilità di tumulare l’urna, che la famiglia si è ritrovata in carico per “l’assenza del marmista-muratore”. I parenti parlano anche di una richiesta di denaro per conservare l’urna nel periodo prima della “riattivazione del servizio”.

Sulla vicenda si è subito mobilitata Saronno Servizi, ex municipalizzata che si occupa della gestione del cimitero di via Milano e di quello di via Prampolini. “Il nostro personale ha lavorato per tutto il mese di agosto malgrado il caldo di questi ultimi giorni e i servizi da noi garantiti non sono mai venuti meno”. Dalla Saronno Servizi spiegano che il problema si è registrato con la società terza che si occupa di svolgere le opere per conto dell’impresa di pompe funebre non con il personale della società comunale. “Non facciamo nessun servizio di conservazione di urne e dunque non possiamo certo aver fatto una proposta economica. Del resto il servizio di marmista/muratori in questi giorni è stato regolarmente svolto da una delle società che collaborano con le pompe funebri del territorio”. Da qui la disponibilità dell’ex municipalizzata a chiarire l’accaduto con i diretti interessanti ed eventualmente fornire le informazioni necessarie per superare l’impasse.

