SARONNO – Buon debutto stagionale, nella Coppa Italia di Eccellenza, per il Fbc Saronno questo pomeriggio vincente in casa contro i bresciani dell’Orceana. Il gol è arrivato solo al 42′ della ripresa, una bella incornata in mischia sugli sviluppi di un corner da parte di Marco Torriani, ma il successo è stato meritato, alla luce di un secondo tempo nel quale i saronnesi hanno costruito più degli avversari, dopo un primo tempo senza vere occasioni nè da una parte nè dall’altra.

Il Saronno è nel girone 9 di Coppa: l’altra partita è stata Arcellasco-Ospitaletto 0-1. In classifica (passa solo la prima) sono quindi appaiate Saronno e Ospitaletto che si affronteranno il prossimo sabato nella cittadina del Bresciano, un match che sarà sostanzialmente uno spareggio per il passaggio del turno.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro odierno.

La videointervista all’allenatore di casa, Danilo Tricarico.

E l’intervisa all’allenatore dell’Orceana, Mario Donelli.

(foto Andrea Elli: in alto l’incornata vincente di Marco Torriani. Sotto alcune fasi del match)

27082023