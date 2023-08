x x

UBOLDO – “Stanotte un altro disastro: tante piante cadute, cartellonistica stradale strappata e finita a terra, linea telefonica tranciata e tetti distrutti. Ho impressione che si sia abbattuta una tromba d’aria su Uboldo oltre a tanta grandine e tanta acqua”

Sono le parole di Luigi Clerici sindaco di Uboldo che fa il punto dopo la grandinata della notte tra il 26 e il 27 agosto.

“Sono volati i container sulla provinciale è mancata la luce in parte del paese e i vigili del fuoco da stanotte stanno lavorando senza sosta. E’ all’opera anche la Prociv che sta liberando le strade caduta alberi”.

Allarme anche per il tetto danneggiato in via iv novembre che ha visto un intervento di messa in sicurezza dei pompieri.

Il Comune ha dovuto chiudere la piattaforma ecologica per mancanza di corrente elettrica. Domani proseguiranno i controlli anche per riattivare i servizi.

