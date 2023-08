x x

SARONNO – Prima gara ufficiale della stagione per il Fbc Saronno neopromosso in Eccellenza: si gioca oggi alle 16 nello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi la gara d’apertura del girone a 4 di Coppa Italia, ovvero la sfida coi bresciani dell’Orceana. Su ilSaronno la diretta play by play.

Arbitro dell’incontro Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Vincenzo Manno di Bergamo ed Elia Cortesi di Bergamo.

Il Saronno ha chiuso il pre-season con l’amichevole di qualche sera fa a Cisano Bergamasco: agli ordini del riconfermato mister Danilo Tricarico un gruppo rinnovato, con l’arrivo di molti elementi di categoria (o dalle categorie superiori). La sfida con l’Orceana è una novità: nella storia, almeno “moderna”, le due squadre non si sono mai incontrate. Nell’Orceana aveva anni fa giocato Cesare Prandelli e aveva allenato Gigi Maifredi, il club aveva disputato quattro stagioni in serie C2 negli anni ’80.

Il programma

Nel girone 9 domenica 27 agosto alle 16 si giocano Arcellasco-Ospitaletto e Fbc Saronno-Orceana; domenica 3 settembre alle 16 Orceana-Arcellasco e Ospitaletto-Fbc Saronno; mercoledì 13 settembre alle 20.30 Fbc Saronno-Arcellasco e Ospitaletto-Orceana. Passa solo la prima classifica.

Le altre della zona

Il programma della Eccellenza prevede oltre l’incontro allo stadio di via Biffi fra Fbc Saronno e Orceana (arbitro Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Vincenzo Manno di Bergamo ed Elia Cortesi di Bergamo); anche altre gare con impegnate le squadre locali: l’Ardor Lazzate riceve il Darfoboario (arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Erind Alimani di Legnano e Erica Dafne Ferretti di Varese) mentre la Caronnese gioca in trasferta contro la Cisanese (arbitro Riccardo Mattu di Milano, assistenti Simone Bonfanti di Milano ed Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo).

