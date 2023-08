x x

SARONNO – Notte di lavoro per il personale dell’ospedale di Saronno costretto a fare i conti con i danni provocati dalla grandinata notturna. Come noto alle prime ore di domenica 27 agosto una grandinata notturna ha sferzato la città di Saronno. Tanta acqua, tanto vento e tanta grandine. Problemi e allagamenti si sono registrati in tutta la città ed anche all’ospedale cittadina.

Secondo il resoconto di alcuni pazienti e degenti allagamenti e infiltrazioni si sarebbe registrati al pronto soccorso dove il personale si è subito attivato per non interrompere il servizio e garantire la piena operatività degli spazi.

A spiegare l’accaduto anche Eugenio Porfido direttore generale dell’azienda ospedaliera Asst Valle Olona di cui fa parte il presidio di piazzale Borella: “È intervenuto ufficio tecnico e squadra manutenzioni ripristinando velocemente l’operatività sia del Pronto Soccorso che del blocco operatorio”.

