x x

SARONNO – Sembra essere stato, ancora una volta, il quartiere Santuario quello più colpito dalla grandinata accompagnata da violenta pioggia che stanotte intorno all’una si è abbattuta sul Saronnese.

Tantissimi i saronnesi che svegliati nel cuore della notte si sono messi all’opera per porre rimedio ai danni provocati dalla grandine. Domenica mattina alle prime luci è iniziata la nuova conta dei danni. La polizia locale ha iniziato dai sottopassaggi, quello di via Primo Maggio e di via Milano, ancora una volta intasati ed inutilizzabili a causa dell’accumulo d’acqua.

Il livello è sceso intorno alle 8 del mattino quando sono iniziate le opere di pulizia di Amsa che ha permesso di riaprire i sottopassi alle 9,30.

Caduta una pianta in via Novara che si è “appoggiata” sulla recinzione restando però pericolante. A rischio di caduta anche un cornicione in via Fiume. Resta critica la situazione delle strada con foglie e rami un po’ ovunque, tombini intasati o persino aperti. Non a caso la polizia locale ha realizzato alcuni controlli per stilare un elenco degli interventi più urgenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione