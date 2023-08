x x

SARONNO / GERENZANO – Stamane alle 10.35 tamponamento in via Roma a Saronno (vicino alla intersezione con via Visconti), si sono scontrate due automobili e tre persono hanno avuto bisogno di assistenza medica, si tratta di un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 24 anni ed un ragazzo di 31 anni, nessuno ha riportato gravi lesioni- Sul posto con carabinieri e polizia locale anche una ambulanza della Croce viola.

Oggi a Gerenzano, alle 10.10, in via Carducci scontro fra due automobili. Sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno sono accorse due ambulanze, della Croce rossa e della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Sono state soccorse due persone, una donna di 42 snni ed un uomo di 52 anni, nessuno apparso in condizioni critiche e medicati negli ospedali di Saronno e di San Fermo della Battaglia nel comasco.

Nella notte alle 23.45 scontro fra due motociclette lungo la ex Varesina nel tratto in cui prende il nome di via Varese, a Mozzate. E’ rimasto ferito un uomo di 35 anni, trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, non in pericolo di vita.

(foto archivio)

30082023